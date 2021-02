Stand: 26.02.2021 21:22 Uhr Polizei sucht Serien-Brandstifter in Hannover

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Hannover sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Täter. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Person innerhalb von sechs Monaten insgesamt 13 Brände gelegt hat, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Der Unbekannte zündete unter anderem Anbauten von Gartenlauben, den hölzernen Anbau eines Schuppens und die Holzfassade eines Kita-Anbaus an. Die Brände wurden jeweils im Stadtteil Badenstedt gelegt. Die Ermittler suchen Zeugen und rufen die Bewohner zur Wachsamkeit auf.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.11.2020 | 13:30 Uhr