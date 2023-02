Stand: 16.02.2023 17:41 Uhr Polizei stoppt telefonierende Fahrerin - und verhindert Betrug

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge einen mutmaßlichen Betrug in Barsinghausen (Region Hannover) verhindern können. Demnach habe ein Streifen-Team eine 73-jährige Autofahrerin kontrolliert, die am Steuer telefoniert hatte. Die Frau habe erzählt, dass sie mit vermeintlichen Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft verbunden sei. Diese hätten erklärt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und gegen eine Kaution von 110.000 Euro aus der Haft käme. Einen Teil des Geldes hatte der 80-jährige Ehemann, der auf dem Beifahrersitz saß, in bar auf dem Schoß liegen. Als einer der Beamten das Telefonat mit dem mutmaßlichen Betrüger übernahm, ist das Gespräch laut Polizei direkt abgebrochen. Die Polizisten klärten das Ehepaar anschließend über die Betrugsmasche auf. Das Telefonieren am Steuer wurde als Ordnungswidrigkeit aufgenommen und an die zuständige Stelle weitergeleitet.

