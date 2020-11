Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Hannover fest Stand: 28.11.2020 19:27 Uhr Nach einem Feuer in einem unbewohnten Haus in Hannover-Döhren hat die Polizei einen Mann festgenommen. Die Ermittler prüfen nun, ob er für eine Brandserie in der Stadt verantwortlich sein könnte.

Der 60 Jahre alte Verdächtige sei am Sonnabend in unmittelbarer Nähe zum Brandort gefasst worden. Nun werde geprüft, ob sich der Verdacht gegen ihn erhärte und Untersuchungshaft beantragt werde, wie Polizeisprecher Martin Richter am Abend NDR.de sagte. Medienberichte, dass der Festgenommene dem Mann auf dem Phantombild ähnele, bestätigte er nicht. Und selbst wenn, so Richter, sei dies allein kein Beweis. Das Bild beruhe auf der Schilderung eines Zeugen, der in einem Fall eine verdächtige Person beobachtet hatte.

Einrichtung und Gerümpel brannten

Der Brand an der Küsterstraße war Polizisten am Nachmittag während eines Präventionseinsatzes aufgefallen, weil Rauch aus einem Gebäude aufgestiegen sei. Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Feuerwehr zufolge brannten in einem Gebäudeteil Einrichtungsgegenstände und Gerümpel. Da das Haus leer stand, sei niemand verletzt worden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Rund 20 Brände in südlichen Stadtteilen

In den südlichen Stadtteilen von Hannover ist seit August etwa 20 Mal Feuer gelegt worden. Betroffen waren unter anderem Tiefgaragen, Wohnhäuser, aber auch Gartenhäuschen in Schrebergärten. Seit Mitte November suchte die Polizei mithilfe des Phantombilds.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.11.2020 | 19:30 Uhr