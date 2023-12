Stand: 28.12.2023 15:56 Uhr Polizei in Hildesheim fahndet nach Tankstellenräuber

Nach einem Tankstellenüberfall am Mittwochabend sucht die Polizei in Hildesheim mögliche Zeugen. Ein maskierter Unbekannter habe gegen 18.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Steuerwalder Straße betreten. Mit einem Messer bewaffnet forderte er von der anwesenden Angestellten Geld und erbeutete so einen dreistelligen Betrag. Nach dem flüchtigen Räuber sei danach mit mehreren Streifenwagen vergeblich gefahndet worden. Der Täter soll circa 1,80 Meter groß und schlank sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einem dunklen Kapuzenpullover sowie einer dunklen Hose. Zeugen erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (05121) 939-115.

