Polizei findet mehr als 35.000 Euro in herrenloser Tasche

Stand: 21.02.2024 12:08 Uhr

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat die Polizei knapp 36.000 Euro in einer herrenlosen Tasche gefunden. Wem sie gehört, konnte noch nicht ermittelt werden, heißt es. Die Polizei sucht Zeugen.