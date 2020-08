Stand: 10.08.2020 12:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei fasst in Hannover mehrere Straftäter

Die Bundespolizei hat am Wochenende im Hauptbahnhof Hannover mehrere gesuchte Straftäter gefasst. Zivilfahnder nahmen einen 50-Jährigen fest, der unter anderem wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem sei eine 57-Jährige gefasst worden, die eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte, sagte ein Polizeisprecher. Sie müsse nun ersatzweise ins Frauengefängnis nach Hildesheim. Zwei weitere Männer wurden am Freitagabend verhaftet und sitzen ihre Strafen inzwischen ebenfalls in Justizvollzugsanstalten ab.

