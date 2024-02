Stand: 25.02.2024 15:56 Uhr Polizei befreit Kater nach zwei Tagen aus Altkleidercontainer

Die Polizei in Lehrte (Region Hannover) hat am Samstag einen Kater aus einem Altkleidercontainer befreit. Der Kater war offensichtlich beim Spielen oder Jagen in den Container gerutscht und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Anwohnende waren laut Polizei durch wiederholtes "Miauen" auf das Tier aufmerksam geworden. Den Beamten gelang es, das Vorhängeschloss des Containers mit einer Akkuflex zu öffnen. Der Besitzer des Katers hatte "Mr. Grey" nach eigenen Angaben bereits seit zwei Tagen vermisst.

