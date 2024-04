Stand: 24.04.2024 12:15 Uhr Polizei Hannover sprengt Pädophilen-Ring: 19 Festnahmen

Die Polizei hat am Sonntag in Frankreich und Deutschland insgesamt 19 Männer in Gewahrsam genommen, die kinder- und jugendpornographische Materialien erworben, besessen und weiterverbreitet haben sollen. Auslöser für die Razzia waren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover, wie die Behörden heute mitteilten. Im französischen Elsass durchsuchte die Polizei die Hotelzimmer und Fahrzeuge von zwölf deutschen und zwei US-amerikanischen Verdächtigen. Zeitgleich fanden in Niedersachsen und acht weiteren Bundesländern ebenfalls Durchsuchungen statt. Dabei wurden fünf Männer in Gewahrsam genommen. Insgesamt seien mehr als 10.000 Beweismittel sichergestellt worden, hieß es. Einige Beschuldigte haben nach Angaben der Ermittler bereits Teilgeständnisse abgelegt und sich gegenseitig belastet. Alle Verdächtigen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min