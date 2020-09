Stand: 09.09.2020 07:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei Hannover klärt alte Vermisstenfälle auf

Die Polizei Hannover hat zwei jahrzehntealte Vermisstenfälle aufgeklärt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten Jäger Anfang Mai in Kirchhorst einen skelettierten menschlichen Schädel entdeckt. Am Fundort sei kurz darauf ein zweiter Schädel gefunden worden, so die Polizei. Bei den sterblichen Überresten handelt es sich um eine 2008 verschwundenen, dementen Frau aus Langenhagen, sowie um einen seit 1994 vermissten Mann aus Isernhagen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Zusammenhang beider Fälle.

