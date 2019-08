Stand: 24.08.2019 12:45 Uhr

Politiker hautnah: Tag der offenen Tür im Landtag

Es geht um die großen Themen im Land: Heute findet der Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag statt. Mit dabei: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Landtagspräsidentin Gabriele Andretta, sechs Minister und Ministerinnen der Großen Koalition - und der NDR. Es geht um Kriminalität, die Schulen im Land, Massentierhaltung, Digitalisierung und das Streitthema Wolf. In zahlreichen Gesprächen debattieren die Politiker mit Redakteuren und Reportern des NDR. Die Videos der Debatten gibt es später bei NDR.de im Überblick.

Videos 01:08 Niedersachsen 18.00 Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag Niedersachsen 18.00 Ein Blick hinter die Kulissen: Am Sonnabend lädt der Niedersächsische Landtag zum Tag der offenen Tür ein. Auch der NDR ist mit einer Bühne vertreten und übertragt live auf NDR.de. Video (01:08 min)

Zauberer und Musik im ganzen Haus

"Es wird ein Tag voller Aktionen, voller Information, voller Bewegung und hoffentlich auch voller Begeisterung für unseren Landtag werden", kündigte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) im Vorfeld bei NDR 1 Niedersachsen an. Staubtrocken solle es jedenfalls trotz der zu erwartenden Hitze nicht werden: "Es gibt nicht nur Informationsangebote, sondern auch ein spannendes Unterhaltungsprogramm. Gerade auch für Kinder und Jugendliche. Es werden Zauberer unterwegs sein und überall wird Musik erklingen."

"Zwischen Kabul und Bollywood"

Die Debatten starteten am Sonnabendmorgen mit dem Thema "Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen"; eingeladen waren Ulrich Watermann (SPD) und Jens Ahrends (AfD). Im Anschluss berichtete ARD-Korrespondent Jürgen Webermann von seiner Arbeit in Neu Delhi (Indien) unter dem Motto "Zwischen Kabul und Bollywood". Zurück in die Heimat: "Wie gut sind Niedersachsens Schulen?" hieß der folgende Programmpunkt und es debattierten Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und Anja Piel (Grüne)

Was nun, Herr Weil?

Danach ging es um den NDR: Andrea Lütke, Direktorin des Landesfunkhauses in Hannover, Hörfunkchef Ludger Vielemeier und Fernsehchef Thorsten Hapke beantworteten Fragen zu Programm und Beiträgen. Zum Abschluss stellte sich dann der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), den Fragen von Martina Thorausch und Dirk Banse aus der Redaktion Landespolitik im NDR. Das Thema: "Die Große Koalition in Niedersachsen - Stillstand oder Weiterentwicklung?"

Videos 01:31 Der lange Weg zum neuen Plenarsaal Der Plenarsaal bildet das Zentrum des Niedersächsischen Landtags. Seit seiner Einweihung 1962 im Gebäude des alten Leineschlosses erlebte er eine bewegte Geschichte. Video (01:31 min)

Durch das Parlament mit Hausherrin Andretta

Bei den weiteren Diskussionen sind unter anderem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Umweltminister Olaf Lies (SPD) sowie Justizministerin Barbara Havliza (CDU) gefragt. Der NDR berichtet in seinen Landesprogrammen NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen sowie auf ndr.de/niedersachsen den ganzen Tag aus dem Landtag. Beim Tag der offenen Tür ist weiterhin eine Führung für Kinder mit Hausherrin Andretta geplant; dazu gibt es Einblicke in den stenografischen Dienst, der die Plenarsitzungen Wort für Wort festhält. Das ganze Programm für den Tag findet sich auf der offiziellen Seite des Niedersächsischen Landtags.

