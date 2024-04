Politik-Abitur verzögert sich landesweit nach Einbruch in Schule Stand: 11.04.2024 14:56 Uhr Die Abiturientinnen und Abiturienten in Niedersachsen konnten ihre Klausuren im Fach Politik heute erst verspätet schreiben. Grund war laut Kultusministerium ein Einbruch an einer Schule in Goslar.

von Alicia Lippke

In der Nacht zu Donnerstag seien mehrere Räume in dem Gebäude durchsucht und ein Tresor mit den Prüfungsaufgaben geknackt worden, bestätigte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Theoretisch hätten Schülerinnen und Schüler die Aufgaben vorab einsehen können, sagte ein Ministeriumssprecher. Daher habe sofort das Krisenmanagement eingegriffen.

Abitur-Klausuren zum Teil bereits ausgeteilt

Gegen 7.30 Uhr habe das Kultusministerium die Schulen über Probleme mit den heutigen Abituraufgaben informiert, so der Sprecher. Ein Schuldirektor eines Gymnasiums zwischen Hamburg und Bremen sagte dem NDR Niedersachsen, dass ausschließlich die Schulleitungen per E-Mail informiert wurden. Das sei ein Problem gewesen, da viele von ihnen zu diesem Zeitpunkt gerade selbst mit der Vorbereitung des Abiturs beschäftigt gewesen seien. An einigen Schulen seien die Prüfungen daher erst unterbrochen worden, als die Abiturientinnen und Abiturienten schon längst am Schreiben waren.

"Neue Abituraufgaben erst ab 9.30 Uhr abrufbar"

Nachdem die Schulleitungen informiert wurden, seien die neuen Aufgaben hochgeladen worden, sagte ein Ministeriumssprecher. Diese seien eigentlich für die Nachschreibtermine gedacht gewesen. Nach Angaben des Schulleiters konnten die neuen Prüfungen jedoch erst gegen 9.30 Uhr abgerufen werden. Das habe für viel Chaos gesorgt. Beim Austeilen der neuen Aufgaben sei dann auch noch zum Teil versäumt worden, die Abiturientinnen und Abiturienten erneut zu fragen, ob sie sich zu der Prüfung imstande fühlten. Denn das Kultusministerium habe darauf erst verspätet hingewiesen. "Ich halte das für rechtlich sehr fragwürdig", sagte der Schuldirektor dem NDR Niedersachsen.

Unterschiedliche Bedingungen bei Abitur-Prüfung

"In diesem Fall wäre die vernünftigere Lösung gewesen, den Prüfungstag abzusagen," kritisierte der Schulleiter, der nach eigenen Angaben auch mit anderen Schulen in Niedersachsen in Kontakt steht. Dann hätten die Schülerinnen und Schüler an einem neuen Termin unter gleichen Bedingungen schreiben können. Kritik kommt auch vom Landesschülerrat. "Besonders Leute, die von ADHS betroffen sind, haben durch eine geringe Konzentration jetzt einen weiteren Nachteil", hieß es am Donnerstag von dort. Zudem forderte der Rat ein Statement des Kultusministeriums, wie der entstandene Nachteil ausgeglichen werden kann.

Viele wollen Nachschreibtermin nutzen

An der KGS Schwarmstedt konnten die Klausuren auch erst nach zwei Stunden Verspätung starten. Tjark Ommen, Leiter der Gesamtschule, kritisierte scharf, dass die Herausgabe der zweiten Klausur "so lange gedauert" habe. Während der ganzen Zeit hätten die Abiturientinnen und Abiturienten ungewiss an ihren Tischen warten müssen. "Eine solche Situation hatten wir noch nie", sagte der Schulleiter dem NDR Niedersachsen. Viele Schülerinnen und Schüler seien nach Hause gegangen, um den Nachschreibtermin am 8. Mai wahrzunehmen. Statt 30 haben in Schwarmstedt demnach nur fünf Abiturienten die Klausur geschrieben.

