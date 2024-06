Stand: 24.06.2024 07:53 Uhr Pkw übersieht Motorrad in Hildesheim: Fahrer schwer verletzt

Am Sonntagabend ist auf einer Landstraße im Leinebergland bei Coppengrave (Landkreis Hildesheim) ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war nach Angaben der Polizei in Richtung Delligsen unterwegs, als ein Auto von einem Grundstück auf die Landstraße einbiegen wollte. Die 69-jährige Autofahrerin habe das Motorrad übersehen und die beiden Fahrzeuge seien kollidiert, so die Polizei. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrtwar für eine Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.06.2024 | 06:30 Uhr