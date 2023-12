Stand: 07.12.2023 15:06 Uhr Pkw prallt in Hannover gegen Lkw: 87-jährige Beifahrerin stirbt

Bei einem Unfall in Hannover ist eine 87-jährige Beifahrerin gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau zusammen mit einem 86 Jahre alten Fahrer im Stadtteil Misburg unterwegs, als der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Beide Pkw-Insassen wurden laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo die 87-Jährige starb. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Die Anderter Straße war während der Rettungsmaßnahmen am Mittwoch mehrere Stunden voll gesperrt.

