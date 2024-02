Stand: 13.02.2024 18:42 Uhr Pizzalieferant folgt Navi und bleibt mit Auto im Matsch stecken

In Bückeburg (Landkreis Schaumburg) hat sich ein Pizzalieferant verfahren und ist mit seinem Auto im Gebiet der Hofwiesenteiche stecken geblieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein Zeuge am Freitag um 22.30 Uhr die Polizei informiert, dass sich ein Auto im Schlamm festgefahren hatte. Der 22-jährige Lieferant erklärte den Beamten, dass er seinem Navigationsgerät gefolgt sei, um den Zielort zu erreichen - allerdings landete er in den Hofwiesen und konnte die Brandenburger Straße nicht mehr erreichen, wie die Polizei mitteilte. Der ADAC musste das Auto bergen. Die Polizei Bückeburg hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil der 22-Jährige mit dem Wagen im Naturschutzgebiet unterwegs war.

