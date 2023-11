Stand: 20.11.2023 15:17 Uhr Person im Wasser? Großeinsatz an der Ihme in Hannover

Die Polizei Hannover sucht momentan in der Ihme in Hannover nach einer Person. In der Nacht zu Montag hatte ein Passant jemanden im Wasser gesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Suche wurde zunächst erfolglos abgebrochen und bei Tageslicht wieder aufgenommen. Boote, Taucher, Drohnen und Hunde sind im Einsatz. Aufgrund der Strömung des Flusses könnte die Person auch in Richtung Flussabwärts abgetrieben sein, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte suchen deshalb im Bereich zwischen der Brücke am Schwarzen Bären im Stadtteil Linden und dem Leinewehr in Herrenhausen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min