Stand: 06.06.2023 18:13 Uhr Patrone im Gepäck - mit Strafanzeige in den Kanaren-Urlaub

Die Bundespolizei am Flughafen Hannover-Langenhagen hat am Montag bei Sicherheitskontrollen eine Patrone und einen Schlagring sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Luftsicherheitsexperten im Portemonnaie einer 46-Jährigen eine Kleinkaliberpatrone. Die Frau konnte nach Aufnahme einer Strafanzeige ihre Reise nach Fuerteventura antreten. Wenig später fand sich im Handgepäck eines 25-Jährigen ein Schlagring. Auch dieser wurde nach Auskunft der Bundespolizei sichergestellt. Nach Aufnahme der Strafanzeige nach dem Waffengesetz durfte der Mann laut Polizei seine Urlaubsreise in die Türkei fortsetzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.06.2023 | 06:30 Uhr