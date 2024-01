Stand: 19.01.2024 11:35 Uhr Passantin hilft: Orientierungslose Seniorin wieder zu Hause

Eine Passantin hat am Donnerstagabend in Celle einer 85-jährigen Frau geholfen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die ältere Dame offenbar orientierungslos im Dunkeln unterwegs. Als die Passantin auf die 85-Jährige aufmerksam wurde, konnte diese nicht sagen, woher sie kommt. Die Frau brachte die Seniorin deswegen zur Polizei. Die konnte eigenen Angaben zufolge das Zuhause der 85-Jährigen ausfindig machen. Dort wurde bereits nach ihr gesucht. Die Suche konnte dann dank der aufmerksamen Passantin eingestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min