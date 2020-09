Stand: 02.09.2020 14:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pachtzins: Bischof Wilmer erhält 18 Flaschen Wein

Hildesheims Bischof Heiner Wilmer hat am Mittwoch frischen Wein-Nachschub bekommen. Die Trauben stammen von den Rebstöcken des Bischöflichen Weinberges. Das Hildesheimer Weinkonvent hat den Berg am Südhang des Magdalengartens für 50 Jahre gepachtet. Bis zu zwölf Hobbywinzer, zu denen auch Hildesheims ehemaliger Oberbürgermeister Kurt Machens und Entertainer Tony Marshall gehören, bewirtschaften den kleinen Weinberg. Als Pachtzins treten sie einen "Zehnt" an den Bischof ab - das sind dieses Mal 18 Flaschen Weißwein des Jahrgangs 2019. Wilmer erklärte, er sei stolz darauf, dass es in Hildesheim einen Weinberg gebe. Der Konvent wurde 1995 gegründet, "um die Vorherrschaft des südwestdeutschen Weinanbaus zu durchbrechen", wie es in der Gründungsurkunde heißt.

