Schulpreis: Otfried-Preußler-Schule Sieger

Die Otfried-Preußler-Grundschule aus Hannover hat den diesjährigen Deutschen Schulpreis gewonnen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gab den Sieger am Vormittag per Onlinevideo-Schalte bekannt. Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert. Neben der Grundschule aus der Landeshauptstadt waren auch die Berufsbildenden Schulen Einbeck nominiert. Sie gewannen mit ihrem praxisorientierten Unterrichtskonzept. Dafür gibt es 25.000 Euro. Insgesamt standen 15 Schulen in der Finalrunde.

Schule überzeugt mit Inklusionskonzept

Besonders beeindruckt hat die Jury, wie an der Grundschule mit dem Thema Inklusion umgegangen wird. Viele Klasse der Schule seien inklusiv, behinderte und nicht behinderte Kinder lernen also gemeinsam. Jedes Kind werde da abgeholt, wo es stehe, hieß es. Zudem ist das Schulgebäude barrierefrei konzipiert. Viele Schüler lernen wie selbstverständlich Gebärdensprache. Förderangebote für einzelne Schüler finden parallel zum Unterricht statt und nicht gesondert davor oder danach. All das überzeugte die Jury.

Sechs Merkmale werden berücksichtigt

Die Jury beurteilte insgesamt sechs sogenannte Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, "Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" sowie "Schule als lernende Institution". Diese Merkmale seien inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt. Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung vergeben den Deutschen Schulpreis für herausragende Leistungen in diesen Bereichen.

