Ohne Führerschein aber mit Drogen im Auto unterwegs

Die Polizei hat in Husum (Landkreis Nienburg) einen Mann gestoppt, der unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs war. Zwei Beamte wollten den 38-Jährigen in der Nacht zu Freitag kontrollieren. Als sie an seinen Wagen herantraten, habe ihnen der Fahrer sofort einen Beutel gegeben und gesagt, dass sich darin Amphetamin befinde, so die Polizei. Im Anschluss habe der Mann gesagt, dass er selbst gerade unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehe und keinen Führerschein besitze. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Auto nicht zugelassen war. Autoschlüssel, Kennzeichen und die Amphetamine wurden sichergestellt. Der 38-Jährige kam zur Blutprobe ins Krankenhaus. Danach brachte ihn die Polizei nach Hause.

