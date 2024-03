Stand: 05.03.2024 17:39 Uhr Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht unbekannten Einbrecher

Die Polizei Hannover sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Täter, dem mehr als 60 Einbrüche in Langenhagen (Region Hannover) vorgeworfen werden. Der Unbekannte wurde laut Polizei am 21. Oktober 2023 von einer Überwachungskamera fotografiert, als er versucht haben soll, in ein Gartenhaus in der Straße Bauernwinkel einzubrechen. Die Taten sollen ab Herbst 2023 im Bereich der Straße Reuterdamm verübt worden sein. Der Täter ist nach Auskunft der Polizei männlich, mittelgroß, schlank und kurzhaarig. Bei zwei verschiedenen Taten trug er dieselbe Jacke mit einem runden Emblem auf dem linken Oberarm sowie eine Schirmmütze. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109-42 15 entgegen.

