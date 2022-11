Stand: 22.11.2022 15:33 Uhr Obdachloser Mann tot im Hauptbahnhof gefunden

Im Hauptbahnhof von Hannover ist ein obdachloser Mann tot aufgefunden worden. Sicherheitskräfte entdeckten den 39-jährigen lettischen Staatsbürger am Sonntagmorgen leblos in der Bahnhofshalle, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte. Hannovers Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp mahnte unterdessen gesellschaftliche Hilfen für Menschen ohne festen Wohnsitz an. Der Mann hatte im Bahnhof gegen Mitternacht sein Lager aufgeschlagen. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Zur Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Polizeisprecher. Somit sei offen, ob die Winterkälte zum Tod des Mannes geführt habe. Eine Fremdeinwirkung sei allerdings ausgeschlossen. In der Nacht zu Sonntag wurden in Hannover deutliche Minusgrade gemessen. Sollte der Mann erfroren sein, wäre er der erste Kältetote in diesem Winter in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

