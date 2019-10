Stand: 28.10.2019 21:35 Uhr

OB-Stichwahl Hannover: SPD empfiehlt noch nicht

Nach der Niederlage in der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Hannover hat die SPD eine Entscheidung über eine Wahlempfehlung am Montagabend vertagt, wie ein Sprecher des Stadtverbands sagte. Die SPD wolle vor einer Empfehlung den beiden verbliebenen Kandidaten noch einmal Gespräche anbieten. Über eine Wahl-Empfehlung soll nun am kommenden Montag entschieden werden. Eine solche Empfehlung könnte großen Einfluss auf den Ausgang der Stichwahl am 10. November haben. Im ersten Wahlgang hatten sich am Sonntag der Grüne Belit Onay und der parteilose CDU-Kandidat Eckhard Scholz durchgesetzt. Die unabhängige Kandidatin Iyabo Kaczmarek sprach unterdessen eine Wahlempfehlung aus. Sie hatte am Sonntag 1,9 Prozent der Stimmen geholt und legt ihren Wählern nahe, für den Grünen-Kandidaten Onay zu stimmen.

Hannover: Wahl-Desaster für die SPD Hallo Niedersachsen - 28.10.2019 19:30 Uhr Nach mehr als 70 Jahren verliert die SPD das OB-Amt in Hannover. Marc Hansmann erreichte nur Platz drei. Belit Onay von den Grünen und der parteilose Eckhard Scholz gehen in die Stichwahl.







Stichwahl-Kandidaten nahezu gleichauf

Die zwei Gewinner der ersten Runde der Oberbürgermeister-Wahl starten währenddessen in die heiße Phase des Wahlkampfs. Innerhalb der kommenden zwei Wochen müssen Belit Onay und Eckhard Scholz die Wähler von sich und ihren Themen überzeugen. Beide Kandidaten gehen mit den gleichen Voraussetzungen in die Stichwahl: Bei der Wahl am Sonntag lagen sie mit 32,2 Prozent der Stimmen gleichauf. Sowohl Onay als auch Scholz hoffen nun, die SPD-Wähler für sich gewinnen zu können.

SPD verliert die rote Hochburg Hannover

Für die SPD ist der Kampf um das Rathaus beendet. Ihr Kandidat Marc Hansmann kam am Sonntag mit 23,5 Prozent der Stimmen nur auf den dritten Platz. Die einst rote Hochburg Hannover ist damit gefallen. Die Partei macht dafür auch den schlechten Bundestrend und die Rathausaffäre um Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok verantwortlich. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), selbst rund sechs Jahre Oberbürgermeister von Hannover, sprach im Interview mit dem Regionalmagazin Hallo Niedersachsen von einer schmerzhaften Niederlage. Seiner Einschätzung nach habe die SPD durch die Rathaus-Affäre viel Vertrauen eingebüßt.

Das vorläufige amtliche Endergebnis

Antrag auf Briefwahl ab Dienstag möglich

Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang lag bei 46,5 Prozent. Bei der Stichwahl fällt sie traditionell geringer aus. Sie ist notwendig, weil im ersten Wahldurchgang keiner der beiden Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen hat. Ab Dienstag können Wahlberechtigte einen Antrag auf Briefwahl stellen. Das ist in den Wahllokalen im Neuen Rathaus und im Podbi-Park noch bis zum 8. November möglich. Beide haben werktags geöffnet. Auch über die Homepage der Stadt Hannover oder per E-Mail an briefwahl@hannover-stadt.de können Interessenten bis zum 2. November Briefwahl beantragen. Bis zum 10. November um 18 Uhr müssen die ausgefüllten Wahlzettel dann beim Wahlleiter eingegangen sein. Wer für die Stichwahl bereits im Vorfeld eine Briefwahl beantragt hatte, erhält die Unterlagen automatisch per Post.

