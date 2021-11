Stand: 25.11.2021 15:34 Uhr Nord/LB schreibt wieder schwarze Zahlen

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) schreibt wieder schwarze Zahlen. Für die ersten drei Quartale wies die Bank unterm Strich einen Gewinn von 122 Millionen Euro aus - nach einem Minus von 70 Millionen Euro Ende September 2020, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle am Donnerstag in Hannover. Man habe die finanziellen Folgen der Corona-Krise verringern können und sei auch Dank weiterer Einspareffekte wieder im Plus. Die Nord/LB werde voraussichtlich auch im Gesamtjahr 2021 profitabel sein. Die Landesbank war unter anderem durch faule Schiffskredite ins Straucheln geraten und musste 2019 gerettet werden. Sie startet einen strengen Sparkurs - verbunden mit einem kräftigen Stellenabbau. Ursprünglich verfügte die Bank über 6.300 Beschäftigten. Mittlerweile sind es nur noch etwa 4.400. Am Ende des Prozesses sollen es rund 3.000 sein.

