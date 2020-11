Stand: 11.11.2020 21:00 Uhr Nitrat-Belastung: Niedersachsen bewertet "rote Gebiete" neu

Die im Frühjahr verschärften Düngeregeln für Landwirte werden in Niedersachsen künftig auf weniger Flächen als zunächst beschlossen gelten. Eine Neubewertung der "roten Gebiete" mit einer hohen Nitratbelastung sei gerade angelaufen, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch im Niedersächsischen Landtag in Hannover. Grundlage sei eine von Bund und Ländern im September beschlossene Verwaltungsvorschrift, nach der beim Ausweisen der Gebiete das Verursacher-Prinzip stärker berücksichtigt werden kann. Karten würden dementsprechend angepasst, so die Ministerin. Das Verursacher-Prinzip besagt, dass von Einschränkungen nur die Landwirte betroffen sein sollen, die das Grundwasser mit Gülle übermäßig belasten.

