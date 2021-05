Polizeihund "Murphy" spürt betrunkenen Einbrecher auf

Eine feine Hundenase hat die Polizei im Landkreis Nienburg zum Ergreifen eines mutmaßlichen Einbrechers geführt. Den Beamten war am Mittwochmorgen gemeldet worden, dass eine männliche Person in einen Getränkemarkt in Uchte eingebrochen sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich der Täter noch in dem Geschäft, das sofort umstellt wurde. Vier Polizisten betraten gemeinsam mit Diensthund "Murphy" den Markt. Und die Nase des dreijährigen Schutzhundes führte direkt zum Versteck des Einbrechers hinter einem Regal. Beim Eindringling handelte es sich um einen betrunkenen 16-Jährigen. Der junge Mann wurde dem Jugendamt übergeben. Für "Murphy" gab es Wurst - als Belohnung zum Feierabend.

