Stand: 31.01.2024 12:13 Uhr Nienburg: Diebe stehlen Taschen von fahrenden Radlern

Unbekannte Diebe haben im Stadtgebiet von Nienburg erneut Rucksäcke aus Körben von fahrenden Radfahrern gestohlen. Nach Angaben der Polizei war zuletzt am Sonntag einer 75-jährigen Frau der Rucksack aus dem Korb vom Heckgepäckträger entwendet worden. In dem Rucksack befanden sich unter anderem die Geldbörse und das Handy der Frau. Bereits im vergangenen Sommer stahlen Diebe mehrfach Wertgegenstände von fahrenden Radlern. Die Polizei konnte damals einen Verdächtigen fassen. Die Beamten empfehlen Fahrradfahrern nun erneut, ihre Taschen zu sichern und Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen am Körper zu tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.01.2024 | 13:30 Uhr