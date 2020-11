Stand: 29.11.2020 12:27 Uhr Nienburg: 18-Jähriger verliert Führerschein nach einem Monat

In Nienburg ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger mit dem Auto seines Vaters deutlich zu schnell gefahren. Nun muss er seinen fast neuen Führerschein zunächst einmal wieder abgeben. Laut Polizei wurde der Fahranfänger auf einer Umgehungsstraße mit 139 Kilometern pro Stunde erwischt. Erlaubt sei an der Stelle nur Tempo 70, so die Polizei. Den Angaben nach hatte der 18-Jährige seinen Führerschein seit exakt einem Monat. Auf den jungen Mann kommen nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und eine Nachschulung zu.

