Niedersachsen verlängert Herbstferien im Jahr 2023

Im Oktober 2023 können sich Schüler und Lehrer in Niedersachsen über verlängerte Herbstferien freuen. Das Land hängt an die gewohnten zwei Wochen Ferien mithilfe eines Brückentags noch zwei Tage dran. Eigentlich sollte die Schule am Montag, 30. Oktober, wieder losgehen. Doch weil der Reformationstag am 31. Oktober ein Feiertag ist, hat das Land den Montag laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu einem Feiertag erklärt. Allerdings wird dieser in den Osterferien 2024 wieder eingespart. Dann geht die Schule gleich am Dienstag, 2. April, dem Tag nach Ostermontag wieder los.

