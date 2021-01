Stand: 17.01.2021 10:03 Uhr Niedersachsen: Zahl der Einbürgerungen deutlich gestiegen

Laut dem Niedersachsen-Monitor 2020 ist die Zahl der Einbürgerungen deutlich gestiegen. Im Erhebungszeitraum 2019 gab es demnach in Niedersachsen einen Zuwachs von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 10.930 Personen erhielten auf Antrag die deutsche Staatsbürgerschaft, knapp 39 Prozent von ihnen kommen aus der EU. Im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2019 waren den Daten zufolge jährlich lediglich rund 8.700 Menschen aus Niedersachsen zu deutschen Staatsbürgerinnen und -bürgern geworden. Einer der Gründe für den Anstieg ist laut dem Bericht der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wer eingebürgert werden möchte, muss in der Regel mindestens acht Jahre regelmäßig in Deutschland gelebt haben, darf keine wesentlichen Vorstrafen haben, muss sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen und ausreichend Deutsch sprechen.

