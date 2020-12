Stand: 30.12.2020 07:56 Uhr Niedersachsen: 1,7 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld gezahlt

Unternehmen in Niedersachsen haben in diesem Jahr rund 1,7 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld erhalten. Das hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Die Zahl sei seit dem Frühjahr quasi explodiert, sagte ein Sprecher. Im Jahr 2019 habe der Betrag bei 25 Millionen gelegen. Durch das Kurzarbeitergeld seien viele Betriebe in Niedersachsen stabilisiert worden.

