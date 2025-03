Stand: 29.03.2025 13:48 Uhr Niedersachse Christian Dürr will FDP-Parteichef werden

Die niedersächsische FDP hat Christian Dürr als neuen Bundesvorsitzenden nominiert. Das entschied der Landesvorstand auf einer Sitzung vor Beginn des zweitägigen Parteitags, der am Wochenende in Celle stattfindet, wie ein Sprecher mitteilte. FDP-Landesvorsitzender Konstantin Kuhle sagte, Dürr sei sehr erfahren in der Bundespolitik und könne dabei helfen, wenn sich die Partei neu aufstellt. Ob der Niedersachse neuer Parteichef wird, entscheidet sich auf dem Bundesparteitag Mitte Mai. Die bisherige Regierungspartei FDP hatte bei der Wahl im Februar den Einzug in den Bundestag verpasst.

Weitere Informationen Christian Dürr will für FDP-Parteivorsitz kandidieren Seine Bewerbung kündigte der Niedersachse auf der Plattform X an. Er strebe an, dass die FDP stark zurückkehre. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min