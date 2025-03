Christian Dürr will für FDP-Parteivorsitz kandidieren Stand: 17.03.2025 13:33 Uhr Der derzeitige FDP-Fraktionschef Christian Dürr will die Nachfolge von Christian Lindner antreten. Der Niedersachse hat angekündigt, sich auf den Parteivorsitz zu bewerben.

"Ich will dazu beitragen, dass die FDP stark zurückkehrt", schrieb der 1977 in Delmenhorst geborene Politiker auf der Plattform X. Er sei überzeugt, dass es jetzt "wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit mehr denn je" brauche. Dürr lebt derzeit in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg).

Christian Lindner kehrt Politik den Rücken

Christian Lindner hatte nach der Bundestagswahl verkündet, der Politik den Rücken zu kehren. Der Langzeit-Parteichef zog damit Konsequenzen aus dem Wahldebakel der FDP bei der Bundestagswahl im Februar. Die Partei scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.

