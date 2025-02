Stand: 17.02.2025 10:05 Uhr Neuer Filter für sauberes Trinkwasser im Wasserwerk Elze

Im Wasserwerk Elze-Berkhof (Gemeinde Wedemark) sorgt eine neue Filterhalle sauberes Trinkwasser. Die Anlage kann nach Angaben des regionalen Wasser- und Energieversorgers Enercity bis zu zwölf Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr aufbereiten. Das reiche für rund 700.000 Menschen, so ein Sprecher. Der neue Filter löst die fast 100 Jahre alte bisherige Technik ab. Das Wasserwerk in Elze-Berkhof kann laut Enercity damit seine Wasseraufbereitung um 40 Prozent steigern. In der Region Hannover gibt es neben dem Wasserwerk in Elze-Berkhof noch zwei weitere Werke in Fuhrberg und in Grasdorf.

