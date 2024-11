Stand: 08.11.2024 13:52 Uhr Stadtwerke Osnabrück bauen neues Wasserwerk für 40 Millionen Euro

Ein neues Wasserwerk soll das alte Werk in Thiene bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ersetzen. Laut Stadtwerke Osnabrück sollen die Bauarbeiten für die Anlage in Kürze beginnen. Das neue Wasserwerk soll effizienter sein und weniger Energie verbrauchen. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke soll das neue Werk 40 Millionen Euro kosten. Die Bauarbeiten seien aufwändig und kompliziert, weil unter anderem Taucher eingesetzt werden müssten. Das neue Werk soll 2029 in Betrieb gehen. Insgesamt versorgen drei Werke den Raum Osnabrück mit Trinkwasser. In Thiene wird bereits seit den 50er-Jahren ein großer Teil des in Osnabrück benötigten Trinkwassers gewonnen und aufbereitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück