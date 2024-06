Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Hildesheimer Ex-Bischof Janssen Stand: 13.06.2024 10:21 Uhr Der ehemalige Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen soll drei Kindern über Jahre sexuelle Gewalt angetan haben. Das Bistum Hildesheim bewertet die Schilderungen der Betroffenen als plausibel.

Die betroffenen Personen seien zu den jeweiligen Tatzeitpunkten zwischen acht und zwölf Jahre alt gewesen, hieß es am Donnerstag vom Bistum. Um die Betroffenen zu schützen, würden Details wie Zeitraum und Orte des Missbrauchs nicht genannt, hieß es. Die Taten hätten sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bistums Hildesheim ereignet.

Schon früher Vorwürfe gegen Bischof Janssen

Die Diözese hat nach eigenen Angaben von den Vorwürfen erfahren, weil sich die drei Betroffenen an unabhängige Experten für Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt in ihrem Bistum gewandt hatten. Das Bistum Hildesheim hält die Schilderungen für plausibel. Gegen Janssen waren bereits in den Jahren 2015 und 2018 Missbrauchsvorwürfe zweier Betroffener bekannt geworden. Der Geistliche war bereits im Jahr 1988 verstorben.

Bistum Hildesheim: Prüfen unverzüglich Umbettung aus Dom

Einem Gutachten zufolge hat Janssen zudem sexuellen Missbrauch geduldet. Betroffene fordern deshalb die Umbettung Janssens aus der Gruft des Doms. Dies wird laut Bistum nun geprüft. "Wir werden seitens des Domkapitels unverzüglich prüfen, inwieweit eine Umbettung von Heinrich Maria Janssen aus der Bischofsgruft im Dom möglich ist", sagte Weihbischof und Domdechant Heinz-Günter Bongartz. Die Gruft sei ab sofort blickdicht verschlossen. Davor gebe es einen Aufsteller mit erläuterndem Text, der über die Vorwürfe gegen Janssen informiere.

