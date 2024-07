Stand: 11.07.2024 08:00 Uhr Neu gebaute Wohnungen: Stadt Hannover verzeichnet Rekordwert

In Hannover sind im vergangenen Jahr so viele neu gebaute Wohnungen bezugsfertig geworden wie nie zuvor. Das niedersächsische Landesamtes für Statistik habe 2023 rund 4.200 neue Wohnungen verzeichnet - ein Rekordwert, so die Stadt: In Sachen Bauintensität liege Hannover damit im Vergleich der 15 größten deutschen Städte auf Platz eins. Gerechnet auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurde in keiner der Vergleichsstädte so viel gebaut wie in Hannover - nämlich 7,7 Wohneinheiten. In absoluten Zahlen lag Hannover den Angaben zufolge auf Platz vier - hinter den deutlich größeren Städten Berlin, München und Hamburg. Trotz dieser Entwicklungen könne man jedoch nicht von einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sprechen, sagte eine Stadtsprecherin. Mieten und Wohnraumbedarf seien weiterhin hoch, daher habe der Rat im November beschlossen, das städtische Wohnkonzept fortzuschreiben. Gutachtern zufolge müssen bis 2035 in Hannover knapp 16.800 neue Wohneinheiten entstehen. Das entspreche einem Neubaubedarf von rund 1.300 Wohnungen pro Jahr, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt