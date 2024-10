Stand: 17.10.2024 17:36 Uhr Nachbar mit Gehstockmesser erstochen: Vier Jahre Haft für Senior

Weil er stark alkoholisiert seinen Nachbarn mit einem Gehstockmesser erstach, ist ein 78-Jähriger vom Landgericht Hannover wegen Totschlags verurteilt worden. Der Angeklagte erhielt eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Laut Anklage hatte der Senior seinen 60-jährigen Nachbarn im März in der eigenen Wohnung in Hannover erstochen. Das Opfer starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Angeklagte soll die Tat mit einem im Griff eines Gehstocks verborgenen Messer ausgeführt haben. Er selbst will sich an die Tat nicht mehr erinnern können. Laut Gerichtssprecherin musste die Strafe gemildert werden, da der Angeklagte bei der Tat unter Alkoholeinfluss stand.

