Mann schlägt Kontrahenten am Bahnsteig - 52-Jähriger stirbt Stand: 05.12.2023 15:33 Uhr Ein 36-Jähriger hat laut Polizei bei einem Streit im Hauptbahnhof Hannover auf einen 52 Jahre alten Mann eingeschlagen. Dieser starb kurz darauf. Gegen den 36-Jährigen wird nun ermittelt.

Die Hintergründe des in der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr eskalierten Streits sind noch unklar. Einsatzkräfte hatten noch vor Ort versucht, den 52-Jährigen zu reanimieren. Er kam in ein Krankenhaus, wo er jedoch wenig später seinen Verletzungen erlag. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizeikräfte stellten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch bei ihm fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann jedoch ab. Ein Richter ordnete daher eine Blutentnahme an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der 36-Jährige sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bereich zwischen den Gleisen 1 und 2 beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegengenommen.

