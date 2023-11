Stand: 13.11.2023 09:45 Uhr Nach anhaltendem Regen: Hochwassergefahr an der Aller

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat am Montagmorgen über mögliches Hochwasser im Bereich der Aller informiert. Demnach hat der anhaltende Regen der vergangenen Tage und Wochen zu erhöhten Wasserständen geführt - insbesondere am Aller-Zufluss Fuhse. Der Wasserpegel in Peine sowie der Pegel Wathlingen (Landkreis Celle) seien derzeit oberhalb der Schwelle von Meldestufe 1. Nach Angaben des NLWKN ist in Wathlingen der Scheitel erreicht, die Welle verlagere sich langsam in Richtung Aller-Unterlauf. Am Pegel Peine könne der Wasserstand zum Dienstag hin erneut ansteigen, weil in den kommenden Tagen weiterhin Regen erwartet werde, hieß es. Auch die KATWARN-App warnte am Montagmorgen vor einer möglichen Hochwassergefahr im Bereich der Aller. Aktuelle Pegelstände können auch auf der Webseite des NLWKN eingesehen werden.

