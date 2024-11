Stand: 29.11.2024 10:53 Uhr Nach Verfolgungsjagd durch Hannover: Gesuchter Fahrer stellt sich

Rund zwei Wochen nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Hannover hat sich der mutmaßliche Fahrer gestellt. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet, soll er mit einem Anwalt auf einer Polizeiwache erschienen sein. Laut Polizei war der Mann am 14. November vor einer Kontrolle in der Nordstadt geflohen. Der Fahrer sei unter anderem in den Gegenverkehr und über einen Gehweg gefahren, auf dem Fußgänger liefen, so ein Polizeisprecher. Als das Auto zwischenzeitlich im Stadtteil Stöcken anhielt, trat ein Polizeibeamter an das Fahrzeug heran. Der Fahrer fuhr erneut los, der Beamte gab daraufhin einen Schuss ab, um den Wagen zu stoppen. Bis zur Auffahrt auf die B6 in Richtung Hannover-Linden konnte der Streifenwagen dem Raser folgen, dann hatten die Polizisten einen Unfall. Der Verfolgte konnte unerkannt fliehen. Der Unfallwagen wurde später mit frischen Unfallspuren an einer Tankstelle gefunden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover