Stand: 23.11.2024 14:55 Uhr Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf B6

Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich am Freitagabend auf der B6 bei Holle (Landkreis Hildesheim) eine Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeiwagen geliefert. Laut Polizei saß der Mann zunächst als Beifahrer in einem Wagen, den ein 30-Jähriger steuerte. Gegen 21.30 Uhr geriet das Auto in eine Polizeikontrolle. Während der Fahrer zu Fuß flüchtete, setzte sich der Beifahrer ans Steuer und raste mit Tempo 160 in Richtung Holle davon. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, mussten jedoch wegen der hohen Geschwindigkeit und glatter Straßen abbrechen. Später spürten Einsatzkräfte die beiden Männer an der Meldeadresse des Autos auf und nahmen sie fest. Wegen Hinweisen auf den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten führten die Beamten Blutproben durch. Beide Männer erwarten nun Strafverfahren.

