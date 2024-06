Nach Stromausfall durch Vogel: S-Bahnen in Hannover fahren wieder Stand: 20.06.2024 07:40 Uhr Die S-Bahnen in der Region Hannover fahren wieder planmäßig. Am Mittwoch hatte es auf mehreren Linien Einschränkungen infolge eines Stromausfalls im Umspannwerk Barsinghausen gegeben.

Der Stromausfall hatte unter anderem eine Störung im Stellwerk Weetzen ausgelöst. In der Nacht zu Donnerstag seien die Probleme am Stellwerk behoben worden, sagte eine Sprecherin des S-Bahn-Betreibers Transdev auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Die Züge fahren wieder nach Plan. Am Mittwoch waren viele Verbindungen ausgefallen oder hatten Verspätung.

Von dem Stromausfall im Umspannwerk Barsinghausen waren in der Nacht zu Mittwoch zeitweise auch viele Haushalte im Süden der Region Hannover betroffen. Grund für die Störung sei ein Vogel gewesen, der im Umspannwerk auf einer Hochspannungsspule gelandet sei, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers Avacon. So etwas komme sehr selten vor. Die Störung sei durch Techniker schnell behoben worden. Der Stromausfall dauerte knapp eine halbe Stunde. Wie viele Haushalte davon betroffen waren, sagte die Sprecherin nicht.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr