Nach Stichen am Maschsee: Polizei fahndet nach Täter Stand: 23.02.2021 09:25 Uhr Ein Unbekannter hat einen 33 Jahre alten Mann am Montagabend in Hannover durch Stiche schwer verletzt. Die Polizei hat Spuren rund um den Tatort am Maschsee gesichert.

Die Ermittler fahnden am Dienstagvormittag weiter nach dem Täter. Zudem werten sie Zeugenaussagen und Gegenstände aus, die Taucher auf dem Grund des Sees gefunden haben. Zur Stichwaffe machte die Polizei bisher keine Angaben. Sie will am Mittag Details mitteilen. Die Behörde ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Polizei sucht einen oder mehrere Angreifer

Nach ersten Erkenntnissen waren am Montag gegen 17.30 Uhr mehrere Personen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in der Nähe des Nordufers aneinander geraten. Dabei könne es sich auch um mehrere Angreifer gehandelt haben, so die Polizei. Der Schwerverletzte kam in eine Klinik.

