Stand: 06.12.2023 09:11 Uhr Nach Großeinsatz in Jobcenter: Mann aus Psychiatrie entlassen

Nachdem ein Mann in Lehrte (Region Hannover) Mitarbeiter und Kunden des Jobcenters bedroht und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte, ist der Beschuldigte offenbar aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden. Der 53-Jährige war am Freitag zwangseingewiesen worden. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, soll der Mann laut Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag die Einrichtung verlassen haben. Demnach liegt kein Grund vor, den Mann weiter festzuhalten. Auch eine Untersuchungshaft wurde nicht beantragt, da keine Haftgründe vorliegen, so die Staatsanwaltschaft.

Weitere Informationen Nach Polizeieinsatz in Jobcenter: 53-Jähriger in Psychiatrie Der Mann hatte Mitarbeiter und Kunden in Lehrte mit einer Spielzeugpistole bedroht. Das Gebäude wurde evakuiert. (01.12.2023) mehr

