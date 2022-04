Nach Corona-Pause: Osterfeuer dürfen wieder brennen Stand: 06.04.2022 09:08 Uhr Niedersachsen hat Anfang April einen Großteil der Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben. Unter den neuen Bedingungen gibt es in diesem Jahr erstmals wieder Osterfeuer.

An vielen Orten in Niedersachsen wie in Hannover und Aurich sind Holzstapel und Reisighaufen aufgeschichtet. Tausende Menschen werden sich am Osterwochenende an den Feuern treffen und die Tradition nach der zweijährigen Corona-Pause wiederbeleben.

NABU in Niedersachsen warnt

Naturschützer warnen davor, dass die Osterfeuer zur Todesfalle für kleine Tiere werden. "Alljährlich werden die Osterfeuer zum Scheiterhaufen für Käfer und Wildbienen, Hasen und Kaninchen, Igel und Spitzmäuse sowie einige weitere Arten", warnte Matthias Freter vom NABU Niedersachsen im März. "Vor allem in diesem Jahr, wenn Ostern in die späte Frühlingszeit fällt, sind diese Tiere bereits sehr aktiv." Die Gefahr könne minimiert werden, wenn Äste, Gestrüpp oder Stämme erst spät aufgehäuft und sicher und eng gelagert würden.

