Während einer ICE-Fahrt von Hamburg nach Hannover hat eine 66 Jahre alte Frau einen Zugbegleiter mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Bundespolizei Hannover hatte die Frau am 9. Januar während der Fahrt mit einem Küchenmesser Obst geschält und über ihre Kopfhörer so laut telefoniert, dass sich andere Zugreisende gestört fühlten. Ein Zugbegleiter forderte die 66-Jährige daraufhin auf, das Gespräch zu beenden. Als sie nicht reagierte, tippte er laut Bundespolizei auf ihr Handy. Das ärgerte die Frau offenbar so sehr, dass sie ihr Messer nahm und "stichartige Bewegungen in Richtung des Zugbegleiters machte", so ein Sprecher. Der Mann habe sich dadurch bedroht gefühlt und die Bundespolizei informiert. Nach Ankunft des Zuges in Hannover stellte eine Streife die Personalien der 66-Jährigen fest. Gegen sie werde nun wegen Bedrohung ermittelt, so der Sprecher. Das Zugpersonal habe trotz des Vorfalls keinen Fahrtausschluss ausgesprochen, sodass die Rentnerin ihre Reise mit dem Zug fortsetzen konnte.

