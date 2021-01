Stand: 22.10.2019 09:08 Uhr Mysteriöse Explosionen in Bad Pyrmont

Nach einer Explosion in Bad Pyrmont sucht die Polizei Zeugen. Streifenpolizisten hatten in der Nacht zu Sonntag einen Knall und einen hellen Lichtschein wahrgenommen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Bei der Suche nach der Ursache der Explosion fanden die Polizisten an einem Schotterweg im Ortsteil Holzhausen ein Trümmerfeld aus verkohlten Kunststoffteilen. Was genau dort explodiert ist, sei unklar, so eine Sprecherin. Durch die Wucht der Detonation gingen laut Polizei Fensterscheiben eines nahegelegenen Wohnhauses zu Bruch. Ein 15 Jahre alter Junge erlitt ein Knalltrauma. In den vergangenen Wochen waren in Bad Pyrmont bereits mehrfach derartige Knallgeräusche aufgefallen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05281) 940 60 zu melden.

