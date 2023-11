Stand: 16.11.2023 08:37 Uhr Motorradfahrer wird auf Kreuzung lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Gehrden und dem Ronnenberger Stadtteil Empelde (Region Hannover) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr der 30 Jahre alte Mann aus Seelze am Mittwochabend auf der B65. An einer Kreuzung nahm ihm demnach ein abbiegender 45-jähriger Autofahrer die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge sind laut Polizei frontal zusammengestoßen, dabei wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus in Hannover. Die Bundesstraße blieb über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer.

