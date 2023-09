Stand: 11.09.2023 07:39 Uhr Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ums Leben gekommen. Der 51-Jährige konnte einem entgegenkommenden Auto nicht mehr ausweichen. Nach Angaben der Polizei war der 42-jährige Fahrer des Wagens zuvor aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrzeuge prallten frontal ineinander. Der 51-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort verstarb.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min